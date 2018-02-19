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Malatya'da HDP il eş başkanı ile birlikte 13 kişi tutuklandı

MALATYA'da terör örgütü PKK ile gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Aydın Üstün'ün de bulunduğu 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya Cumhuriyet...

Malatya'da HDP il eş başkanı ile birlikte 13 kişi tutuklandı
MALATYA'da terör örgütü PKK ile gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP İl Eş Başkanı Aydın Üstün'ün de bulunduğu 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK ile gizli şehir yapılanması KCK'ya yönelik belirlenen adreslere 13 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Aydın Üstün ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 3'ü kadın, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP'li Üstün'ün de bulunduğu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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