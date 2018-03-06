Malatya'da FETÖ'ye 6 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.