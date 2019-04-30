Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 6 ilde, FETÖ/ PDY'nin 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik Malatya, Ankara, Kayseri, Iğdır, Gaziantep ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Opersyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklanarak cezaevine konuldu.
Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 6 ilde, FETÖ/ PDY'nin 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.