Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda İ.Ü. gözaltına alındı. Evinde örgütsel materyallerle yakalanan İ.Ü., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda İ.Ü. gözaltına alındı. Evinde örgütsel materyallerle yakalanan İ.Ü., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.