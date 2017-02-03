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Malatya'da FETÖ soruşturmasına 4 tutuklama

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce...

Malatya'da FETÖ soruşturmasına 4 tutuklama

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 4 öğretmen, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski öğretmenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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