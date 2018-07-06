Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Malatya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 6 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Malatya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 6 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 27 Haziran'da polisler tarafından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında polis, düzenlediği ikinci operasyonda 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulaları sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325