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Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY...
GÜVENLİK 11.10.2019, 10:44
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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