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Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, ()-MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet...

Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, ()-MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, örgütün askeri yapılanması' ile bağlantılı olan 4 şüpheli ismi tespit etti. Ardından da Malatya, Ankara, Bayburt ve Konya'da 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. 2'si eski askeri öğrenci, biri astsubay, biri de açığa alınan binbaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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