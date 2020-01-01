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Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
MALATYA'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olan...
GÜVENLİK 01.01.2020, 03:47
MALATYA'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olan şüphelileri tespit etti. Yapılan takipler sonunda belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan şüpheliler, sorguya alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olan şüphelileri tespit etti. Yapılan takipler sonunda belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan şüpheliler, sorguya alındı.
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|19
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