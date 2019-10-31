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Malatya'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
MALATYA'da polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Suriye'de askeri eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye gelen örgütün sözde...
GÜVENLİK 30.10.2019, 16:17
MALATYA'da polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Suriye'de askeri eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye gelen örgütün sözde Malatya sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cuma günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 13 adres ile örgütün talimatı ile küçük yaştaki çocuklara yönelik okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Suriye'de askeri eğitim görerek eylem yapmak için Türkiye'ye geldiği belirlenen ve örgütün sözde Malatya sorumlusu olduğu tespit edilen kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cuma günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 13 adres ile örgütün talimatı ile küçük yaştaki çocuklara yönelik okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Suriye'de askeri eğitim görerek eylem yapmak için Türkiye'ye geldiği belirlenen ve örgütün sözde Malatya sorumlusu olduğu tespit edilen kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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