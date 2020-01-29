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Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı

GÜVENLİK 29.01.2020, 14:51
Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı
ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, riskli binalar boşaltıldı. Merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 2 riskli bina da tahliye edildi. Evlerine giremeyen aileler, başka bir eve taşınmak istediklerini, ancak depremi fırsat bilen ev sahiplerinin kira fiyatlarını yükselttiğini söyledi.
Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, başta Sivas ve Fuzuli Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanın yanı sıra merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Alacakapı Mahallesi'nde de 5 katlı yan yana bulunan 2 apartmanın deprem sırasında büyük çatlaklar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 481 kişinin yaralandığı Malatya'nın etkilendiği depremde, Doğanyol İlçesinde 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi ilçesinde 50, Pütürge İlçesinde 139, Kale İlçesinde 148, Yeşilyurt İlçesinde 8 konut yıkıldı. Doğanyol'da 557, Pütürge'de 2 bin 326, Battalgazi'de 408, Yeşilyurt'ta 52, Kale'de 782 ve Akçadağ ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 4 bin 128 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi. 60 ekip, 180 kişinin hasar tespit çalışmaları sürüyor.
'DUVARLAR ÜSTÜMÜZE DÖKÜLMEYE BAŞLADI'
6.8'lik depremde mühürlenen apartmanda 17 yıldır oturan Ahmet Yiğit, deprem anını anlatarak, "Deprem olduğu vakit bir anda duvarlar üstümüze dökülmeye başladı, lambalar patladı, demir kapı açılmıyordu, zorla onu açtık ve çocukları zorla çıkarttım. Aşağı aparmanın kapısı kilitlenmişti, bina çökmüştü onu zorla açtık. Hepimiz kendimizi zorla dışarıya attık. Bütün bina çatır çatır duvarlar hep üstümüze geldi. İçeriler çatlamış, kolunlar çatlamış hiç oturulacak bir durumu yoktur. Eve sağlam diyorlardı, bizde ona güvenerek oturuyorduk, fakat bu depremle evde sağlam denilen bir şey yok. Şükürler olsun canımızı zor kurtardık. Eşyalarımızı falan alamadık hepsi içeride. Eve giremiyoruz, onu bırak evin yanında bile duramıyoruz. Bina böyle durdukça çatır çatır ediyor, parçalar dökülüyor. Şurada durmamız bile tehlikeli" dedi.
'EV SAHİPLERİ FIRSATÇILIĞA BAŞLADILAR'
Depremden dolayı ev sahiplerinin kiraların fiyatlarını arttırdığını belirten Yiğit, "Eskiden 500 lira olan kiralar şimdi 900-1000 lira oldu. Fırsatçılığa başladılar. Çok mağduruz" diye konuştu.
'DEPREM BİR RÜYA GİBİ ŞOKUNU ÜZERİMİZDEN ATAMADIK'
1 yıl önce yapımı tamamlandıktan sonra 6.8'lik depremde mühürlenen binada yaşayan Osman Arkın, depremi halen bir rüya gibi şokunu üzerinden atamadıklarını kaydederek, "Gördüğümüz en büyük kabustu ve bu tedirginlik halen devam ediyor şuan bir sığıntı durumuna düştük. Bir gün başka akrabamda, bir gün başka akrabamda kalmak durumundayım. Bu belirsizliğin ne zaman ortadan kalkacağını merek ediyoruz. Bu evi geçen sene müteahhitten aldık. Henüz bina bir yaşında, binanın durumunu açıklayacak kimse yok. Bir yaşındaki bina nasıl bu duruma geliyor? Çevremizdeki binalara bakıyoruz eski yapılar özellikle taş gibi ayakta bunun bu hale gelmesinin sebebini merak ediyoruz. Bize bir açıklama yapsınlar. Bu belirsizlik daha ne kadar sürecek? Gerçekten çok sıkıldık. Ne yapacağız, ne edeceğiz, kimseden bir bilgilendirme yok" dedi.
Arkın, "Bu şekilde nereye kadar gidecek? Binanın durumuyla ilgili müteahhit şokta, mühendis ise kolonların sağlam olduğunu söylüyor. Duvarların bu hale gelmesini duvar ustalarını suçluyor. Hukuki süreç başlatacağız illaki. Fakat biraz beklememizi söylediler, birkaç gün daha bekleyip öyle adım atacağız" diye konuştu.

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