Malatya'da çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

MALATYA'da belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. yönetimindeki Yeşilyurt Belediyesi'ne ait 44 DB 407 plakalı çöp kamyonu, kavşakta D.Ç.'nin kullandığı 44 LF 025 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu yol kenarındaki levhaya çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüleri İ.Ç. ve D.Ç. ile yanlarında bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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