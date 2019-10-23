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Malatya'da bin litre sahte içkiye 2 gözaltı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen ilçede...
GÜVENLİK 23.10.2019, 10:40
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin litre sahte içki, ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin litre sahte içki, ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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