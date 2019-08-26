Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı

MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen bir neden çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Arslantepe Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile kardeş olan Muhammet ve Yunus Y., yaralandı. Yaralılar, çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.