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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

MALATYA'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Olay, akşam saatlerinde Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü....

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
MALATYA'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Olay, akşam saatlerinde Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Doğukan Özşahin (29) ile Erdem Uçkaya (28), kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

 

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