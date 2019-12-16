Malatya'da aranan 62 şüpheli yakalandı

MALATYA'da, polisin yaptığı uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 62 şüpheli, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Aralık tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 62 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.