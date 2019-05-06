Malatya'da aranan 34 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.