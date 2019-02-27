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Malatya'da alüminyum talaş hırsızlığına 2 tutuklama

MALATYA'da, fabrika deposundan 15 bin lira değerinde alüminyum talaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın deposunda çalışanlar, 15 bin lira değerinde...

Malatya'da alüminyum talaş hırsızlığına 2 tutuklama
MALATYA'da, fabrika deposundan 15 bin lira değerinde alüminyum talaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın deposunda çalışanlar, 15 bin lira değerinde 1,5 ton alüminyum talaşın çalındığını fark edince, polise ihbarda bulundu. Fabrika deposunda parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma, hırsızlığı M.T. ile Y.A.'nın yaptığını belirledi. Jandarma tarafından adreslerine düzenlenen operasyonda, çaldıkları alüminyum talaşı ile yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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