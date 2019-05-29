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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA'da, husumetli akraba aileler arasında çıkan av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada Vahap Can Taşcı (22) ile Mesut Çolak (32) ağır yaralandı. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.  Olay, gece saatlerinde Abdulgaffar...

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
MALATYA'da, husumetli akraba aileler arasında çıkan av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada Vahap Can Taşcı (22) ile Mesut Çolak (32) ağır yaralandı. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. 
Olay, gece saatlerinde Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arlarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Vahap Can Taşcı ile Mesut Çolak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. 

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