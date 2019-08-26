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Malatya'da 75 Afganlı kaçak yakalandı

MALATYA'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 75 kişi yakalandı. Gece saatlerinde Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları...

GÜVENLİK 25.08.2019, 22:25
Malatya'da 75 Afganlı kaçak yakalandı
MALATYA'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 75 kişi yakalandı.
Gece saatlerinde Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 75 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasadışı yollarla yurda girdiği ve Bulgaristan'a geçmeyi planladıkları öğrenildi. Polis ekiplerince kaçaklar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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