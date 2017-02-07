Malatya'da 6 öğretmene FETÖ tutuklaması

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilerek gözaltına alınan 25 öğretmenden 6’sı tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 26 öğretmen gözaltına alındı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilyen 25 öğretmenden 6'sı tutuklandı, 19 öğretmen ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilerek gözaltına alınan 25 öğretmenden 6’sı tutuklandı.