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Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
GÜVENLİK 22.01.2020, 18:35
MALATYA'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalanan 4 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen materyal el koyan polis, 4 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalanan 4 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen materyal el koyan polis, 4 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
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