Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



