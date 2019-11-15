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Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde...
GÜVENLİK 15.11.2019, 12:50
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Sahte içkilere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Sahte içkilere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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