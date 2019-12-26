Malatya'da 230 litre sahte içki ile ele geçirildi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 230 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 230 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, kaçak ürünleri imha etti, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.