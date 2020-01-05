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Malatya'da 226 mahalle yolu ulaşıma kapandı
MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Malatya'da etkili olan dün akşam da şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden...
GÜVENLİK 05.01.2020, 14:58
MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Malatya'da etkili olan dün akşam da şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.
YOLLAR AÇILARAK HASTALAR KURTARILDI
Yolu kapanan Hekimhan'ın Çeki Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası Songül Dinç'i (46) almaya giden ambulans, ekiplerin çalışması sonucu bölgeye ulaştı. Doğanşehir ilçesinin kırsal Beğre Mahallesi'nde ateşi çıkan Gülseren Kahraman'ın (11) yakınları da sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından ekiplerin yol açma çalışmasının ardından mahalleye giden ambulansla Kahraman hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yolların açılması için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Malatya'da etkili olan dün akşam da şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.
YOLLAR AÇILARAK HASTALAR KURTARILDI
Yolu kapanan Hekimhan'ın Çeki Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası Songül Dinç'i (46) almaya giden ambulans, ekiplerin çalışması sonucu bölgeye ulaştı. Doğanşehir ilçesinin kırsal Beğre Mahallesi'nde ateşi çıkan Gülseren Kahraman'ın (11) yakınları da sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından ekiplerin yol açma çalışmasının ardından mahalleye giden ambulansla Kahraman hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yolların açılması için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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