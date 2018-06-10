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Malatya'da 2 kişiyi yaralayan muhtar intihar etti

MALATYA'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan Kuyulu Mahalle Muhtarı Mevlüt Ürün, rapor için hastaneye götürüldüğü sırada üzerinde sakladığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Olay, öğle saatlerinde Kuyulu Mahallesi'nde...

Malatya'da 2 kişiyi yaralayan muhtar intihar etti
MALATYA'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan Kuyulu Mahalle Muhtarı Mevlüt Ürün, rapor için hastaneye götürüldüğü sırada üzerinde sakladığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Ürün ile mahallede oturanlarla henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Muhtar Ürün, yanında bulundurduğu tabancayla Şadiye Özer ve Cumali Çoban'a ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan muhtar Ürün ise jandarma ekiplerince yakalandı. Kavgada hafif yaralanan Ürün, jandarma tarafından Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre muhtar yanında sakladığı tabancasını çıkararak başına ateş etti. Ağır yaralanan muhtar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Muhtar Ürün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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