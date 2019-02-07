Malatya'da 171 litre kaçak içki ele geçirildi

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine openasyon düzenledi. Ekipler operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, işyerinde yapılan aramalarda ise su bidonları içinde 171 litre kaçak içki ele geçirdi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine openasyon düzenledi. Ekipler operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, işyerinde yapılan aramalarda ise su bidonları içinde 171 litre kaçak içki ele geçirdi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI