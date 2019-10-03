Malatya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından 3 eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 12 kilo esrar, 3 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 121 tabanca mermisi ile 94 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.