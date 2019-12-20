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MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu özelleştirilecek mi?

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Gündemimizde özelleştirme yok. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.

GÜVENLİK 20.12.2019, 01:24 20.12.2019, 01:45
MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu özelleştirilecek mi?

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Gündemimizde özelleştirme yok. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale'de gazetecilerle bir araya geldi. Akdere, burada yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde MKE'ye ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Gündemimizde özelleştirme yok. Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız. Kırıkkale bizim gözbebeğimiz. Buraya çok önemli yatırımlar yapılmış. Odak noktası olarak, MKE kurumu ile savunma sanayisinin gelişimine destek verebilecek bir lokasyona sahip olduğunu gördük. Buradaki hareketimizi şekillendirmeye çalıştık, çalışma arkadaşlarımızla birlikte inanıyorum ki güzel işlere imza atacağız" dedi. 

'BÜTÇEMİZ 1 MİLYAR TÜRK LİRASINI GEÇTİ'

Akdere, "MKE kurumu, Türkiye'nin gözbebeğidir. 2019 yılı sonu itibarıyla kurumumuzun bütçesi yaklaşık 1 milyar TL'yi geçmiştir. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Yine buna ek olarak, MKE işçileri tarafından üretilen 21 bin 459 MPT-55 ve 33 bin 14 adet MPT-76 bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) teslim edilmiştir. Bu başarı Kırıkkale'nin, bu başarı MKE işçisinindir. Bilindiği üzere, MKE yerli harp sanayimizin kurucusu konumunda. MKE olarak hep ilkleri yapmışız. Bugün itibarıyla 10 fabrikamız ve 6 bin 852 çalışma arkadaşımız bulunuyor" diye konuştu.

'KURUMUMUZ 4 ANA KOLDAN OLUŞUYOR'

MKE kurumunun 4 ana koldan oluştuğunu kaydeden Akdere, "Bunlardan bir tanesi, silah bünyemizde bulunan silah fabrikalarımız. Burası hem TSK'ya hem de emniyet güçlerimize hizmet vermektedir. Şu an için ihracatımız da mevcuttur. İkinci kolumuz içerisinde ise mühimmat yer alıyor. Üçüncü ana kolda, roket patlayıcı ve kimyasal grubumuz yer almakta. Bunlara ek olarak dördüncü grubumuzda ise makine ve malzeme grubumuz vardır. Yine almış olduğumuz karar doğrultusunda, hurda fabrikamız olarak bilinen yerin ismini, 'geri dönüşüm' olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu bir geri dönüşüm projesi var. Bunun için bizimde atmamız gereken adımlar var. Arkadaşlarımız ile birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. MKE kurumu olarak ürün rafımızı genişleteceğiz, şu an itibarıyla 408 değişik ürün üretiyoruz" dedi.

'ÇIRAKLIK MESLEKİ EĞİTİM'

Akdere, konuşmasında şunları kaydetti:

"Özel bir kurumuz ve bizim kurumun branşlarına göre bir öğretime ihtiyacımız var. Bu konuyu ise çıraklık mesleki eğitim olarak tanımladık. Onun daha modern ve laboratuvarlı düşünüyoruz. Benim genç arkadaşım gelecek, birebir sanki mühimmattaki dolum tesisinde çalışıyormuş gibi bir laboratuvarda çalışacak. Böylelikle biz kurum olarak kalifiye ekip arkadaşımızı daha o günden yetiştireceğiz. Eğitim süreci bittikten sonra onun iş yeri burası olacak. Eğer yüksek eğitimini almak istiyorsa da bu konuda o kişiye destek vereceğiz. Hiç kimsenin önünü kesmeyeceğiz, bizim kaliteli ara elemana ihtiyacımız var."

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