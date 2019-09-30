Makine Mühendisleri Odası Başkanı Asansör kapısındaki standartlar değişebilir

KONYA'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22), tartıştığı araştırma görevlisi arkadaşı Mustafa Kafes'in (31), itmesiyle asansör boşluğuna düşmesinin ardından gözler asansör kapılarının güvenliğine çevrildi. Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, benzer olayların bir daha yaşanmaması için asansör yönetmeliğindeki 300 newton olan kuvvet ölçümünün artırılması ve kullanılan malzemelerin standardında değişiklik yapılabilmesini öngördüklerini söyledi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba günü tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgalarına kırıklar oluşan Gürbüz, iki kez ameliyat edildi. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Mustafa Kafes de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ASANSÖR KAPISI RAYDAN ÇIKMIŞ



Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün düşmesine neden olan asansör kapısının, genç kızın itilmesi sonucu oluşan şiddetli darbeyle kapının raydan çıktığı belirlendi. Asansör bakımlarının da olaydan bir kaç gün önce yapıldığı belirtildi.



Yaşanan olayın ardından da gözler asansör kapılarının güvenliğine çevrildi. Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, olayın yaşandığı yerdeki asansörün kapısının sağ tarafa açılan raylı sistemden oluştuğunu belirtti. Altun şunları söyledi: ''Raylı sitemlerin yukarısında makaralı bir sistem vardır. Makaralı sistem sayesinde kapının açılması sağlanır. Alt tarafında ise kızak sistemi vardır. Kızak sisteminde ise kapıların en altında kapının kızağın içinde kalması için pim vardır. Bu plastik veya metal olabilir. Olayın meydana geldiği kapıyla ilgili fotoğraflara baktığımızda öngörümüz; sanki bu kapı darbe sonucu alt taraftaki pimin ya yerinden çıktığı ya da kırıldıktan sonra asansör kapısının boşluk oluşturmasıdır. Artık bu asansör, bu kapı, yerinde durmayarak perde görevi yapıyor. Kendisine gelen kuvveti karşılamaz. Kızımızın çarpması sonucu, bu kapı biraz öncede dediğimiz gibi ya pimi çıkıyor veya kırılıyor, böylelikle kapı perde görevi yapıyor. Kızımız, ilk çarpamadan sonra öne geliyor ama dengesini kaybettiği için geriye gittiğinde kapı kuvveti karşılamayıp perde görevi yaptığı içinde asansör boşluğuna düşüyor.'' Asansör yönetmeliğinde göre kapının 300 newtonluk bir kuvvet testinden geçtiğini ifade eden Altun, ''Test olarak 300 newtonluk kapıya kuvvet uygulanır. 300 newtonluk kuvvet uygulandığında 15 milim esneme payı bırakılır. 300 newtonluk kuvvet uygulanacak ve 15 milimlik esnemeyi geçmeyecek ve kapıda şekil değişikliği olmayacak. Bunu sağlıyorsa, yönetmelik bize kapı güvenli diyebiliyor. Buna göre A tipi muayene kuruluşu bunun kontrolünü gerçekleştirir'' dedi.



KUVVET TESTİNDEKİ BİRİM ARTIRILABİLİR



Altun, bu olayın örnek teşkil edip, benzer olaylar yaşanmaması için önlem alınabileceğini kaydetti. Altun, ''Bu olayda gerekli soruşturma dahilinde rapor alınacak ve bu kaza örnek teşkil edebilecektir. Olay bize örnek olacağı için de bundan sonraki önlem için 300 nevwtonluk kuvvet 15 milimlik esneme payı demiştik. Bu kuvvetin artırılması gerekiyor. Gerekiyorsa 500 veya daha üstüne çıkartılabilir. Sonra ray sisteminde kullanılan aksamın sağlamlığı üzerinde değişiklikler yapılabilir. Plastik malzeme kesinlikle kullanılmayacak denilebilir. Pimler metal olunabilecek denilebilir. Saç kalınlığı artılabilecek denilebilir. Mekaniksel ve donanımsal değişiklikler yapılarak daha güvenli hala getirilebilir'' diye konuştu. Altun, ''300 newton kuvveti 30 kilo ağırlığındaki insanın gücüdür. Siz yer çekimi ivmesini 30 kilo ile çarptığınızda 300 newtonu yakalarsınız. Bu olayda bir itme mevcut. Kız çocuğumuzun 50 ila 60 kilo arasında olduğunu tahmin etsek, burada kapıya 300 nevwtondan fazla kuvvet uygulanıyor. Bu yüzden bundan sonraki aşamada, 300 newtonluk kuvvetin artırılması bize göre daya uygun olacağını düşünüyoruz'' dedi.



