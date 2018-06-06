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Makilik alandaki yangın, türbeye ulaşmadan söndürüldü

Doğan ÇİZMECİ/KEMALPAŞA (İzmir), ()-  İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinin Sarıçalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, 3 hektarlık alan ile tarım arazileri ve meyve bahçelerine zarar...

Makilik alandaki yangın, türbeye ulaşmadan söndürüldü

Doğan ÇİZMECİ/KEMALPAŞA (İzmir), ()-  İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinin Sarıçalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, 3 hektarlık alan ile tarım arazileri ve meyve bahçelerine zarar verdi. Bölgedeki Kurt Baba Türbesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde zarar görmedi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesi arasındaki Sarıçalı Mahallesi'nde, dün saat 18.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir, Turgutlu ve Manisa'dan çok sayıda arazöz yangına müdahale etti. Kuru otlarda başlayan ve ekili araziler ile meyve ağaçlarına da zarar veren yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda tavuk ve sığır çiftliğinin olduğu alanda, yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmaması sevindirdi. Ayrıca bölgedeki Kurt Baba Türbesi, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde zarar görmedi. Yangın 3 hektarlık makilik alana ayrıca tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi.
TARLADA DA YANGIN ÇIKTI
Öte yandan Turgutlu ilçesinin Çepnidere merası yakınında ise yaklaşık 580 dönümlük biçilmiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Saat 20.30'da bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın saat 01.30'da kontrol altına alınırken, tarlalardaki istiflenmiş çok sayıda saman balyası da yandı.

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