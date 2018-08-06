 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

Makaslı kavga güvenlik kamerasında

KONYA'da cep telefonu satılan dükkânda başlayıp, dışarıda süren kavgada, Suriyeli Hasan El R., iş yeri sahibi Ayış Obed El İbrahim'i (18) makasla belinden yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında...

Makaslı kavga güvenlik kamerasında
KONYA'da cep telefonu satılan dükkânda başlayıp, dışarıda süren kavgada, Suriyeli Hasan El R., iş yeri sahibi Ayış Obed El İbrahim'i (18) makasla belinden yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu alım satımı yapan Suriye uyruklu Ayış Obed El İbrahim'in iş yerine gelen Hasan El R., telefon satmak istediğini söyledi. El İbrahim, faturasız telefonu almak istemediğini belirtince, Hasan El R. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan El R. yanında bulunan makası El İbrahim'i beline iki kez sapladı. Yaralanan Ayış Obed El İbrahim, araçla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Hasan El R. ise kaçtı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar