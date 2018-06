MAK timine 'kayıp gece görüş gözlüğü' davasında 2'nci duruşma

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan 135'inci Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Filo Komutanlığı'na bağlı 12 kişilik ekip hakkında, 2014 yılında karakollara saldırı düzenleneceği bilgisi üzerine bölgede savunma planı hazırlarken kaybolan gece görüş gözlüğü nedeniyle açılan dava devam ediyor. Dönemin filo komutanı ve şu an 3'üncü Ana Jet Üssü Harekat Komutanı tutuksuz sanık Pilot Albay Mete Kuş, olayla ilgili o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporunda 'soruşturmaya gerek olmadığı' belirtilmesine rağmen bu raporun mahkemeden gizlendiğini ileri sürüp, raporu mahkemeye sundu.

​3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 135'inci MAK Filo Komutanlığı, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası PKK terör örgütünün Güneydoğu Anadolu'da karakollara baskın yaparak iç karışıklık çıkarmayı planladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine dönemin filo komutanı Pilot Yarbay Mete Kuş nezaretindeki 12 kişilik ekiple, yerel seçime 5 gün kala, bölgeye gidip 68 jandarma karakolunun güvenliğinin sağlanması için savunma planı hazırladı. İddiaya göre bu çalışma sırasında 1 gece görüş gözlüğü kayboldu. Dağlık arazide yapılan aramada gözlüğün sadece kapağını bulan ekip, kayıp raporunu tuttuktan sonra bölgeden ayrılarak üsse geri döndü. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı ve darbe girişimi sanığı Akın Öztürk'ün talimatıyla, gözlüğün kaybolmasıyla ilgili MAK timi hakkında soruşturma başlatıldı.

DAVA AÇILDI

Askeri mahkemelerin kapatılması nedeniyle Konya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, MAK timindeki 12 asker hakkında 'Askeri eşyayı kasten tahrip etmek, görevi kötüye kullanmak' suçlarından 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak üzere dava açıldı. Bugün görülen ikinci duruşmaya dönemin filo komutanı, şu an 3'üncü Ana Jet Üssü Harekat Komutanı ve Cumhurbaşkanı Hava Koruma Komutanı Pilot Albay Mete Kuş ile 3 astsubay katıldı.

'SORUŞTURMANIN AÇILMASINA GEREK YOK' RAPORU

Albay Mete Kuş, savunmasında mahkeme aracılığıyla o dönem konuyla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan inceleme raporunu istediklerini belirtti. İnceleme raporunda soruşturmanın açılmasına gerek olmadığının belirtildiğini ifade eden Kuş, raporunda mahkeden gizlendiğini ve o yüzden de şu an yargılandıklarını ileri sürdü. Raporu avukatı aracılığışla mahkeme heyetine sunan Kuş, ''Gönderilen inceleme raporunda, 'Askerlerin 6-7 gün gibi kısa bir süre içerisinde Hızır Savunma Planı hazırladığı, gözlüğün makbul sebepler nedeniyle kaybolduğu belirtilerek soruşturmaya gerek olmadığı' yazıyor. Mahkeme kararı ve zoruyla bizden saklanan bu evraka ulaşabildik. Biz hiçbir zaman FETÖ'ye biat etmedik. Burada yargılanan askerler de birer kahramandır. Görülen bu mahkemede imzası olan herkes darbeci çıktı. Hava Kuvvetleri'nde bulunan bazı FETÖ kırıntıları kendilerinin ataması ve tayinleri belli olana kadar da bu davanın sonuçlanmasını istemiyor. FETÖ üyesi askerler, görevi kötüye kullanma suçundan bize ceza vererek önümüzü kesmek için böyle bir plan yapmışlardı'' dedi.

Duruşma diğer sanıklarında ifadesinin alınması için ertelendi.



