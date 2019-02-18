Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Mahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardı

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Özbeyli mezrasına belgesel film çekimi için giden 12 kişi, dönüş yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.  12 kişiden oluşan çekim ekibi, İstanbul’dan Van’a belgesel...

Mahsur kalan belgeselcileri, karla mücadele ekibi kurtardı
VAN'ın Bahçesaray ilçesi Özbeyli mezrasına belgesel film çekimi için giden 12 kişi, dönüş yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. 
12 kişiden oluşan çekim ekibi, İstanbul’dan Van’a belgesel çekimi için Bahçesaray ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Özbeyli mezrasına gitti. Bir hafta boyunca mezrada çekim yapan ekip, geçtiğimiz Cuma günü il merkezine dönmek isteyince köy yolunda tipi ve kar yağışına yakalandı. Karda mahsur kalan ekip durumu AK Parti Başçesaray ilçe başkanlığına bildirdi. İlçe başkanı Cumali Sabırlı’nın durumu bildirmesiyle bölgeye iş makinesi sevk edildi. 4 saat süren çalışmayla ekibe ulaşıldı. 
Belgesel ekibinden Sait Keskin, Başçesaray ilçesine belgesel çekimi için geldiklerini belirterek, "Kar ve tipiden dolayı 2 saat bekledik. Ak Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı beyin devreye girmesiyle bulunduğumuz bölgeye iş makinesi geldi. Yolun açılmasıyla Van merkeze döndük. Bölgede yaklaşık 4 metreye yakın kar var" dedi.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328