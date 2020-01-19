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Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı
GÜVENLİK 19.01.2020, 15:01
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
GSM firmasında çalışan 5 kişi, Ulukışla'ya yaklaşık 7 kilometrelik uzaklıktaki bölgede meydana gelen arızayı gidermek isterken, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç, ekiplerin yaptığı müdahaleyle saplandığı yerden çıkarıldı. Mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı.
GSM firmasında çalışan 5 kişi, Ulukışla'ya yaklaşık 7 kilometrelik uzaklıktaki bölgede meydana gelen arızayı gidermek isterken, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç, ekiplerin yaptığı müdahaleyle saplandığı yerden çıkarıldı. Mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı.
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