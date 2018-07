Mahkemenin müebbet gerekçesi: 3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok

ERZURUM'da bebeklerini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Harun Şimşek (48) ile ilişki yaşadığı kızının arkadaşı Dilara Kübra Arslan (22), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, öldürülen bebek cesedinin bulunamamasına rağmen verilen mahkûmiyet kararının gerekçesini, "Öldürülen 3 günlük bir bebeğin kendi kendisine hareket etme kabiliyetinin olmadığı, kendiliğinden ortadan kaybolmasının, bir yerlere gitmesinin veya gizlenmesinin mümkün olmadığı, cesedin bulunamamış olsa bile sanıklarca öldürüldüğü ve gömüldüğü mahkememizce kabul edilmiştir" diye açıkladı.

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan evli Harun Şimşek, kızının arkadaşı Dilara Kübra Arslan ile ilişki yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan ve bol kıyafetler giyerek bunu ailesinden saklayan Dilara Kübra Arslan, 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi'nde erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebekten 'topuk kanı' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, durumu yetkili makamlara bildirdi.

Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Şimşek, bebeği Kars Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürürken yolda öldüğünü fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Şimşek'in tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı, ancak şüphelinin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Şimşek, 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'BEBEĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Harun Şimşek, mahkemede ise suçlamaları kabul etmedi. Dilara Kübra Arslan ve annesi Gülen Arslan'ı suçlayan Harun Şimşek, sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikâyetçi sıfatı ile dinlenen Dilara Kübra Arslan ve annesi Gülen Arslan hakkında da soruşturma başlatıldı. Dilara Kübra Arslan, Harun Şimşek ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla 20 Aralık 2017'de tutuklanırken, annesi Gülen Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilara Kübra Arslan ve annesi hakkında açılan dava Harun Şimşek'in dosyası ile birleştirildi. Tutuklu yargılanan Dilara Kübra Arslan, bu kez bebeğini Harun Şimşek'in montunu üzerine kapatarak boğduğunu öne sürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDILAR

Mahkeme heyeti, 30 Mayıs 2018 günü görülen karar duruşmasında cesedin bulunamamasına rağmen Harun Şimşek ve Dilara Kübra Arslan'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Aynı suçtan yargılanan Gülen Arslan ise beraat etti.

'BEBEĞİ ÖLDÜRÜLEN ANNE, DURUMU YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİR'

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Dilara Kübra Arslan'ın sürekli ifadelerinin değiştiğine vurgu yapıldı. Hayatın olağan akışına göre kendisinden bebeği zorla alınan ve öldürülen bir annenin durumu yetkili makamlara bildirmemesinin mümkün olmadığına işaret edilen kararda, çocuğun katili ile sonrasında her gün telefonla görüşmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Her iki sanığın evlilik dışı dünyaya gelen ve anne karnındayken de düşürülmesi için çaba gösterilen bebeklerini ortak kararla öldürmeye karar verdikleri mahkemece kabul edildiğine değinilen kararda, "Dilara Kübra'nın savunmasız bebeği diğer sanığa vererek ve öldürme kararını birlikte alarak maktul bebeği savunmasız bıraktığı, bu şekilde eyleminin asli maddi fail olarak iştirak ettiği mahkememizce kabul edilmiştir" denildi.

'BEBEĞİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KABUL EDİLDİ'

Harun Şimşek'in araç içerisinde bebeği boğduğu, belirlenemeyen bir yere gömdüğü kanaatin oluşan mahkeme heyeti kararında, şöyle denildi:

"Her ne kadar Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarında cesedin bulunamaması halinde mahkûmiyet hükmü kurulamayacağı, hatta kamu davası açılamayacağı belirtilmiş ise de; öldürülen bebeğin 3 günlük olduğu, 3 günlük bir bebeğin kendi kendisine hareket etme kabiliyetinin bulunmadığı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin süregelen içtihatlarına konu olaylarda cesedi bulunamayan kişilerin kendi kendisine hareket etme kabiliyeti olan kişiler olduğu, 3 günlük bir bebeğin kendiliğinden ortadan kaybolmasının, bir yerlere gitmesinin veya gizlenmesinin mümkün olmadığı, bebek öldürülmemiş ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanıkların bebeği kime verdiklerini, nereye bıraktıklarını yargılama aşamasında söylemeleri gerektiği, ortadan kaybedilen bu bebeğin cesedi bulunamamış olsa bile sanıklarca öldürüldüğü ve gömüldüğü mahkememizce kabul edilerek cesedi bulunamayan bu olayda, maktul bebeğin öldürüldüğü sabit kabul edilmiştir."

SAVUNMASIZ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜLER: İYİ HAL YOK

Sanıklara iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, "Her iki sanığın suçsuz ve savunmasız olan ortak bebeklerini öldürmeleri, suçun işleniş şekli, sanıkların bebeğin cesedinin yerini söylemeyerek yargılamaya bir katkılarının olmaması, haklarında takdiri indirim uygulanmasını gerektirir bir neden bulunmadığından sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmamıştır" dedi.



