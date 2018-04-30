Mahkeme, ucuz ekmek satışını 'haksız rekabet' olarak değerlendirdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 1 liralık ekmeği 75 kuruşa sattığı için Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi'nce dava edilen market işletmecisi Ragıp Savaş'ın haksız rekabete neden olduğuna karar veren mahkeme heyeti, 87 kuruşluk maliyet fiyatından ucuza satılamayacağına hükmetti.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından, 3 yıl önce, fırın ve marketlerde 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa tüketiciye sunarak, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde market işleten Ragıp Şahin hakkında dava açıldı. Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nce ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğuna ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığına karar verildi. Mahkeme heyeti, gerekçe olarak davalının, ekmeği ortalama maliyet fiyatının altında satmasını ve haksız rekabete yol açmasını gösterdi.

87 KURUŞUN ALTINA SATAN HUKUKA AYKIRI SATIŞ YAPMIŞ OLACAK

Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi'nin avukatı Şerife Sultan Alp, 2015 yılında, ekmeğin Kepez ilçesindeki bazı yerlerde 1 liranın altında satıldığı iddiasıyla kendilerine başvurulduğunu söyledi. Alp, yaptıkları araştırmada, iddianın doğru olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi. Avukat Alp, dava açmadan önce fırın ve market işletmecilerini, belirtilen fiyatın altında ekmek satışının, uzun vadede kendileri için dezavantaj olduğu yönünde uyardıklarını söyledi. Daha sonra konuyu mahkemeye taşıdıklarını anlatan Alp, "Dosya iki defa bilirkişiye gitti. 10 celsede sonuçlandı. Bilirkişi raporu neticesinde mahkeme ekmek fiyatının 87 kuruşun altına satılmamasına yönelik karar verdi. Kararda haksız rekabet vurgusu yapıldı. Karara istinaf yolu açık. Antalya'da 87 kuruşun altında satış yapan, hukuka aykırı satış yapmış olacak" dedi.

'VATANDAŞI DÜŞÜNEN YOK'

İşletmeci Ragıp Şahin ise o dönem Antalya Fırıncılar Odası'nın, kendisine 1 liranın altında ekmek satmaması yönünde fırıncılara baskı uyguladığını ileri sürdü. Fırıncıların kendi aralarında 'Kimse kimsenin bakkalına ekmek satmayacak' diye gizli anlaşma yaptığını iddia eden Şahin, “Tabi bu anlaşmanın herhangi bir evrakı yok. 1 TL'nin altında hiçbir market veya bakkala ekmek sattırmamak için fırıncılar korkutuyor. Eğer satan olursa o markete ekmek verilmeyeceği uyarısında bulunuyorlar. Antalya ekmeğinin yüzde 70'ini Kepez ilçesi tüketiyor. Burası varoş bölgesi. Fırıncılar kendi çıkarlarını düşünüyor. Vatandaşı düşünen yok. Ben ekmeği ucuza satıyorum diye ekmek alamıyorum. Ben de ekmeği Serik, Gebiz, Belek'ten getirttim. Ekmeğimi 1 yıl boyunca dışarıdan almak zorunda kaldım. Ben onların ekmeği ile oynuyormuşum. Kimseye borcum yok. Peşin çalışıyorum. Kimseyle de husumetim yok. Günde ortalama 800 ile 1000 arasında ekmek satıyorum" diye konuştu.

ESNAFA TEBRİK

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise “Tüketicimizin ucuz ekmek yemesini, ucuz gıda almasını gönülden çok arzu ediyoruz. Ancak maalesef bu esnaf kardeşimiz gibi bazı esnaf arkadaşlar da bu türlü sorunlarla sık sık karşılaşıyor. Esnafımız düşük fiyatla ürün satmak istedikleri zaman ilgili kuruluşlar, resmi olmamak kaydıyla tehditkar dil kullanarak esnafımızı, tacirlerimizi zora sokmaktadır ki ekmek, Türk milletinin en büyük gıdasıdır. Ne diyoruz? Ekmek parası diyoruz. Ekmek bu kadar kutsaldır. Dolayısıyla tüketicilerimiz ucuz ekmeği hak ediyor. Burada bu firmalar eğer ekmek satmıyorlarsa bu sorgulanması gereken bir konudur" dedi.

'BİZ EKMEĞİ UCUZA YEMEK İSTİYORUZ'

Esnaftan yıllardır ekmek aldığını belirten mahalle sakinlerinden Nizamettin Aktay, vatandaşın ekmeğinin bir lokma olduğunu söyledi. Aktay, "Gramajına bakıp öyle fiyat istesinler. Biz ekmeği ucuza yemek istiyoruz. Bu fiyatı kabul etmeyen fırıncılar gidip gelir düzeyi yüksek ilçelerde bu ekmeği satsın. Burası varoş, gariban yeri" dedi.

İlhami Çelik ise vatandaşın büyük geçim sıkıntısı çektiğini, düşük fiyata ekmek yemenin en doğal hakları olduğunu ve alım güçlerinin iyice düştüğünü söyledi.

Şeker hastası olduğunu ve 16 yıldır insülin kullandığını anlatan Ali Uysal da eşinin 3 yıldır yatalak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

​"Çocuğumuz yok. Kimsem de yok. Asıl mesleğim sanayide kaynakçılık; ama hastama baktığım için çalışamıyorum. Şimdi 4 ekmek aldım. Tanesini ilk defa 85 kuruş olarak gördüm. Daha önce 75 kuruşa alıyordum. Ben bakkaldan veya fırından 2 günlük bayat ekmek almak istiyorum. Bir tek sebebi var. 1027 lira maaşım var. Yatalak hastamla birlikte iki kişiyiz. Bir günde iki öğün yemek yiyoruz. Bir oturmaya sadece yarım ekmek tüketiyoruz. Bulsam 50 kuruşa iki günlük bayat ekmek alacağım. O duruma geldik. Ben buraya ekmek 85 kuruş olduğu için 8-10 bakkalı aşarak geliyorum. Ekmek her yerde 1 TL. Ben nerede ucuz ekmek var, oraya sığınıyorum."

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