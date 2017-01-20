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Mahkeme salonundan kaçmak isteyen sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ’de 2 ay önce cinsel istismar suçundan  çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklama kararını duyunca, kendisini salonun  bulunduğu ikinci kat penceresinden atarak kaçmaya kalkışan 40 yaşındaki...

Mahkeme salonundan kaçmak isteyen sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ’de 2 ay önce cinsel istismar suçundan  çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklama kararını duyunca, kendisini salonun  bulunduğu ikinci kat penceresinden atarak kaçmaya kalkışan 40 yaşındaki Tuğrul Çakır, çıkarıldığı ilk mahkemede 'Basit cinsel saldırı' ve 'Konut dokunulmazlığı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis, 2 bin 400 TL para cezası aldı.
2 ay önce 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan 40 yaşındaki, teneke ve olukcu ustası Tuğrul Çakır, karar üzerine Adalet Sarayı'nın 2'nci katındaki nöbetçi mahkeme salonunun penceresinden kendini attı. Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen Çakır, ağır yaralandı. Zanlının tedavisinin ardından yargılanmasına devam edildi.
3’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Tuğrul Çakır, şikâyetçi Elif E. ve avukatları katıldı. 23 günlük tedavinin ardından Kayseri Kapalı cezaevine konulan Çakır yaptığı savunmada, “Olay günü tiner çekmiştim. Yavuzlar Mahallesinde kendi evim diye meğer, yan komşunun evine gitmişim. Yatak odasına girdiğimde Elif beni gördü ve bağırdı. Benim, suçum yok” dedi. Şikâyetçi 2 çocuk annesi Elif E. ise ifadesinde, “ Odada uyurken, üzerime atladı. Eliyle ağzımı kapatıp beni öptü. Yan odada yatan oğlum odadaki boğuşma sesleri üzerine yanımıza geldi. Sonrasında, saldırgan evden kaçtı” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Tuğrul Çakır’a 'Basit cinsel saldırı ve 'Konut dokunulmazlığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis, 2 bin 400 TL para cezası verdi.

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