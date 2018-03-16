Mahkeme, rahip Brunson iddianamesini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesi ile ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında toplam 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan Brunson'a, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson'un 2016 yılının Eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinden aldı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de sona erdiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'GİZLİ TANIK' İFADESİYLE TUTUKLANDI

Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ/PDY soruşturmasında bir 'gizli tanık' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün 'sözde' Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'ye ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi.

Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 5'inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken, eşi Norine Lyn Brunson ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuldu. Brunson'un 'örgüt üyeliği'nden 15, diğer suçlardan ise 20 yıla kadar olmak üzere, toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, incelediği iddianameyi kabul etti. Tutuklu sanık Brunson'un gelecek günlerde hâkim karşısına çıkacağı belirtildi.

İDDİANAMADE ÖNEMLİ SUÇLAMALAR

İddianamede, rahip Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediğine ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğuna, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek işbirliği yaptığına yer verildi. Brunson'un ayrıca, FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün 'sözde' Ege Bölgesi imamı, firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan tutuklu sanık, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'la da görüşmeler yapıp, strateji belirlediği iddia edildi. İddianamede ayrıca Brunson'un, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı 'Mesihin Kürdi Kilisesi'ni kurduğu suçlamasında da bulunuldu. 2013'teki Gezi Parkı olaylarının organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'un, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği e-postada kullanılan "Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız" ifadesi de yine iddianamede yer buldu. Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan Brunson'un, Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir kişiye, Fethullah Gülen'i kastedip "Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı" dediği de ileri sürüldü.



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