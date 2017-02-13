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Mahkeme: Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi olayında etkin soruşturma yapılmadı.

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde 2013 yılında kalekol protestosu sırasında 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın vurularak öldürülmesine ilişkin davada, tutuksuz yargılanan asker Adem Çiftçi'yi...

Mahkeme: Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi olayında etkin soruşturma yapılmadı.

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde 2013 yılında kalekol protestosu sırasında 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın vurularak öldürülmesine ilişkin davada, tutuksuz yargılanan asker Adem Çiftçi'yi beraat ettiren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Medeni Yıldırım'ın havaya açılan ateş sonucu vurulduğunu belirten mahkeme, olayla ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığının anlaşıldığını belirterek, gerçek faillerin ortaya çıkarılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
28 Haziran 2013 günü Kayacak Köyü yakınlarında bulunan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan inşaatı protesto eden 150- 200 kişilik grubun ellerinde pankart ile karakol önünde toplandığı ve slogan atmaya başladığı belirtilen gerekçeli kararda, bu sırada karakolun yanında bulunan iş makinesi ile çadırların ateşe verilerek yakıldığı ifade edildi. Olayların daha da büyümesini önlemek ve kalabalığı dağıtmak amacıyla askerlerin havaya ateş açtığını belirten mahkeme, bu sırada grup içinde bulunan Medeni Yıldırım'ın vücuduna isabet eden kurşunla yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
ATILAN SİLAH BELLİ DEĞİL
Otopsi sırasında ölünün vücudunda mermi çekirdeği elde edilemediği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:
"Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunduğu, karakolda bulunan silahlar ile boş kovanların kriminal incelemesinin yapıldığı, ancak ölenin vücudunda mermi çekirdeği bulunmaması, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunması ve ateş eden askeri personel sayısı nedeniyle ölenin sanığa ait silahtan çıkan mermi ile hayatını kaybettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir tespit yapılamamamıştır. Kalekol yapımını protesto için gelen kalabalığın içerisinde bulunan maktulün, sanık Adem Çiftci'nin başında olduğu biksi tabir edilen silahtan çıkan mermi ile vurulduğunun sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verilmiştir."
'ETKİN SORUŞTURMA YAPILMADI'
Gerekçeli kararda suça konu olayın özelliği, olay yeri inceleme tutanağı, ekspertiz raporları, kamera görüntüleri, mağdur ve tanık anlatımları ile diğer deliller dikkate alındığında olaya ilişkin etkin bir soruşturma yapılmadığının anlaşıldığını belirten mahkeme, gerçek faillerin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini kaydetti.
RÜTBELİLER HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI
Olayla ilgili 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' ile suçlanan Kayacık Jandarma Karakol Komutanı ve silah kullanma emri veren Jandarma Özel Harekat Tim komutanı hakkında verilen takipsizlik kararı da, Medeni Yıldırım'ın ailesi ve olayda yaralanan diğer mağdurların avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı. Takipsizlik kararını kaldıran Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın yeniden başlatılması için dosyanın Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

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