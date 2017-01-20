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Mahkeme 'Baz istasyonu kaldırılsın' kararı verdi

ÇORUM,()-ÇORUM’un bir apartmanda bulunan GSM şirketlerine ait 3 baz istasyonunun kaldırılması için açılan davada mahkeme kararını verdi. Davalı tarafın gerekçesini haklı bulan mahkeme, baz istasyonlarının kaldırılmasına karar...

Mahkeme 'Baz istasyonu kaldırılsın' kararı verdi

ÇORUM,()-ÇORUM’un bir apartmanda bulunan GSM şirketlerine ait 3 baz istasyonunun kaldırılması için açılan davada mahkeme kararını verdi. Davalı tarafın gerekçesini haklı bulan mahkeme, baz istasyonlarının kaldırılmasına karar verdi.
Çorum’un Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi'nde bir apartmanın çatısında bulunan 3 GSM şirketine ait baz istasyonunun kaldırılması için bir kişi tarafından Çorum 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan duruşmalar sonucunda mahkeme, geçen 10 Ocak'ta söz konusu apartmandaki baz istasyonlarının kaldırılmasına hükmetti. Davacı avukatı Doğan Öksüz, mahkemenin hukuki ve adil bir karar verdiğini belirterek, “Sayın yerel mahkeme ülkemizde hali hazırda büyük tartışmalara sebep olan bir konuda vicdani, hukuki ve adil bir karar vermiştir. Cep telefonunun çekim gücü, kanserli yaşam ve ölüm yerine insan hayatı, çocuklarımızın geleceği, sağlıklı çevre ve yaşamı tercih etmiştir. Umarım bu karar benzer konularda da emsal teşkil eder" dedi.

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