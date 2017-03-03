Mahkeme Başkanı'ndan 'haberim yoktu' diyen darbeci Albaya; 'Köylü Mehmet Ağa bile haberdar oldu' (3)

TUĞGENERAL ÜNSAL COŞKUN İFADE VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kara Havacılık Karargahı Komuta Merkezi Komutan Vekili Tuğgeneral Ünsal Coşkun'un ifadesiyle devam edildi. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla 26 Temmuz'da helikopterlerin teslimi toplantısı yapılacağını söyleyen Ünsal Coşkun, şunları söyledi:

"Yeni alay komutanımız Murat Dağlı (albay) beni aradı. Kuvvet Komutanı'nı Çiğli'ye bıraktıklarını söyledi. Kuvvet Komutanımız 'Eğitim uçuşlarını kesin' demiş. Kuvvet Komutanı bir de uçak hazırlatmış. Saat 20.00 gibi Genelkurmay Başkanlığı'yla görüşüp İstanbul için uçuşa gerek kalmadığını söyledi. Murat Dağlı aradı uçuş yasağı ile ilgili sordu. Ben de sorun kalmadığını kendisine söyledim. Saat 22.00 gibi Genelkurmay Başkanlığı'ndan 6 tane helikopter talebi olduğu söylendi. Karargah olduğu söylendi. Harekat Merkezi bunu söyledi. 2 helikopter, Genelkurmaya 4'ü Akıncı üssüne gitti. Normal bir VIP gibi düşündük. Pilot da hiç rehin alma gibi bir şey beyan etmedi. Biz de VIP uçuşu olarak algıladık. Bunun üzerine diğer alayların da hazır olmalarını söyledim. Malatya Kara Havacılık Komutanı aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini ne yapılacağını sordu. Bize de aynı sıkıyönetim emri saat 02.15 gibi ulaştı. Diğer alaylar acaba bir görev almış mı şekliyle İzmir'i aradım. En azından 4'er helikopter de hazır olsun diye söylemiştim."

DARBECİLERİN EMİRLERİNE UYMUŞ

Burada araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Buradan verilen sıkıyönetim emrini kabul ettiniz anlamı mı çıkıyor?" sorusunu yöneltince Tuğgeneral Ünsal Coşkun, "Evet" yanıtını verdi. Ardından da "Ben bunu Genelkurmay ve karargahla görüştüm. Bizim emirlere devam etmemizi söylediler. İstanbul'u aradım Alay Komutanı'na ulaşamayınca Ali Albay'la görüştüm. O da Çiğli'ye inmek üzere olduklarını söyledi. Özcan Yarbay vasıtasıyla" dedi.

Saat 21.45'e kadar kuvvet komutanı ve garnizon komutanıyla olduğunu da anlatan Tuğgeneral Ünsal Coşkun, "Ali Albay Çiğli'ye personel nakli ve Genelkurmay'dan emir olduğunu söyleyince, her iki alayın bilgisi dahil olduğunu düşünüp faaliyetleri takip etmeye başladık. Saat 04.00 gibi Ali Albay bana Dalaman'dan yakıt ikmali yapamadıklarıyla ilgili sorun yaşadıklarını söyledi. Araziye inmeleri bizim için sıkıntılı. 'Her halükarda Dalaman'a gidin biz Genelkurmay'a bildiririz' dedim" dedi.

Mahkeme Başkanı da "Dalaman'da ne işiniz var demediniz mi?" diye sordu. Tuğgeneral Ünsal Coşkun, "Ben helikopteri araziden kurtarma derdine düştüm önce. Aynı şey bu sefer Murat Albay da söyleyince Imsık meydan komutanını aradım. Yakıt konusunda hızlanın, meydanlarına helikopterlerinin dönmesi açısından. Daha sonra Imsık ile görüşemedik. Ali Albay bir yaralısının olduğunu söyledi. Ben zaten Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da açıklama yapacağını biliyordum. Eğer niçin orada olduklarını bilseydim onları zaten uyarırdım" dedi.

ÇOCUKLARINI GENERALLERİN TAVSİYESİYLE FETÖ OKULUNA GÖNDERMİŞ

İddianamedeki FETÖ iddiası da hatırlatılan Tuğgeneral Ünsal Coşkun, "FETÖ bağlantılı olduğumdan bahsedilmiş çocuklarımın okuluyla ilgili. 2012 yılında İstanbul'a gelince özel okul araştırdık. Referans olarak aldığım iki kişi Balyoz davasından tutuklanan generalimizdi. O okulun öyle bir şeyi olduğunu bilmiyorduk. O okulun bu kapsamda kapatıldığını öğrendim. Bilmem mümkün değildi. Bağlantılı olarak da örgütle bağlantımın olacağını düşünmek gerçek görünmüyor" dedi.

Kendisinin terfi listesinde bulunan 50 kişinin ismini komutanlığa gönderdiğini de ifade eden Tuğgeneral Ünsal Coşkun, "Terfiler için 50 kişilik bir liste yazılır. 2016 yılı içinde hazırladığım aralık ayında gönderdiğim terfi listesinde bulunan FETÖ üyesi olarak değerlendirilenlerin sayısı bakılarak, benim ne kadar FETÖ'cü olduğuma bakılabilir" dedi.

İfadesi tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Halil Koçan'ın "Ege Ordu Komutanı'nın emrinin dinlenmemesi gerektiğini söylediniz mi?" sorusuna Tuğgeneral Ünsal Coşkun, "Ege Ordu Komutanı'nın dinlenmemesi gerektiğini değil, emrin Genelkurmay'dan geldiğini, Ege Ordu Komutanı'nın alt rütbede olmasından dolayı bunu esas alın dedim" yanıtını verdi.

Tuğgeneral Ünsal Coşkun ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Akıncılar Üssü'nde bulunmasından dolayı darbenin kendisinde, bütün olarak (emir komuta) yapıldığı intibağı uyandırdığını da ileri sürdü. Duruşma, ifadelerin alınmasına devam edilmek üzere 7 Mart Salı gününe ertelendi.

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