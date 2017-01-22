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Mahalleye 500 polisle huzur operasyonu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı Onur Mahallesi'nde, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi 2 sokağa gelen ekipler,...

Mahalleye 500 polisle huzur operasyonu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı Onur Mahallesi'nde, 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.
Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi 2 sokağa gelen ekipler, TOMA, zırhlı araç ve Özel Harekat polisleriyle çevre güvenliğini aldı. Daha sonra zırhlı araçlar eşliğinde yaklaşık 500 polis sokağa girerek iş yerlerini ve vatandaşların üzerlerini aradı. Uygulamada 55 otomobil ile 440 kişinin sorgusu yapılırken 45 iş yerinde arama yapıldı. 21 motosiklet ile 1 araca el konulan uygulamada ayrıca 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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