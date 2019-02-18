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Mahalleliye kamyonetten ateş açan 2 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Altınekin ilçesinde, hırsızlık şüphesiyle kendilerini durdurmak isteyen mahalle sakinlerine kamyonetten ateş açıp, Mikail Ateş'in (23) yaralanmasına neden olan ve kaçtıkları Sarayönü'nde yakalanan...

Mahalleliye kamyonetten ateş açan 2 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Altınekin ilçesinde, hırsızlık şüphesiyle kendilerini durdurmak isteyen mahalle sakinlerine kamyonetten ateş açıp, Mikail Ateş'in (23) yaralanmasına neden olan ve kaçtıkları Sarayönü'nde yakalanan Ahmet A. (32) ile Muhammed D. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüzü ile göğsünden ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Ateş'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.  
Olay, cumartesi günü saat 19.30 sıralarında, Altınekin ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 LM 577 plakalı kamyoneti içinde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu iddiasıyla durdurdu. Bunun üzerine kamyonetin içindekiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kamyoneti durduran mahalle sakinlerinden Mikail Ç., yüzü ile göğsünden ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mikail Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mikail Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.  
Saldırının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamyonetle kaçanların Sarayönü ilçesine gittiğini belirledi. Kamyonet, yaklaşık 3 saat sonra Ladik Mahallesi'nde tespit edildi. Araçtaki Ahmet A. ve Muhammed D. de yakalanıp, gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada, saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi. Hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan Ahmet A. ve Muhammed D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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