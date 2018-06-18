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Mahallelinin dövdüğü hırsızlık şüphelileri hastanede tedavide

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, evlere hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığı öne sürülerek, mahalle sakinlerince yakalanıp dövülen, tüfekle yaralanan ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi...

Mahallelinin dövdüğü hırsızlık şüphelileri hastanede tedavide

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, evlere hırsızlık yapmak için girmeye çalıştığı öne sürülerek, mahalle sakinlerince yakalanıp dövülen, tüfekle yaralanan ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürdürülüyor. Polis gözetiminde tedavi gören şüphelilerin gözaltına alınacağı belirtildi.
Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi'nde, dün iddiaya göre, bayram ziyaretine giden kişilerin evlerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı öne sürülen Mehmet K., Ekrem Y., Ahmet K., Mahmut K. ve Kemal K., fark edildikleri mahalle sakinleri tarafından tekme- tokat dövüldü. Kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 5 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen güvenlik güçlerince alınıp, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki ilk müdahalelerinin ardından gözetim altına alınan şüphelilerin tedavileri sürdürülüyor. Polis gözetiminde, hastanede tedavileri gören şüphelilerin, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi. 

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