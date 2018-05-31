Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Mahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, zehirli et verilen 7 sokak köpeğinden 5'i telef olurken, 2'si tedaviye alındı. Konaklı Mahallesi sakinleri, bir süredir bakımını üstlendikleri köpekleri, dün akşam alışveriş...

Mahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, zehirli et verilen 7 sokak köpeğinden 5'i telef olurken, 2'si tedaviye alındı.
Konaklı Mahallesi sakinleri, bir süredir bakımını üstlendikleri köpekleri, dün akşam alışveriş merkezinin arkasındaki boş arazide hareketsiz yatarken buldu. Durumdan şüphelenen mahalleli, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, veterinerle köpeklerin bulunduğu yere geldi. Yapılan incelemede 5 köpeğin telef olduğu, 2'sinin de ağzından salyalar aktığı belirlendi. Telef olan köpekler, belediye ekiplerince kaldırılırken, 2 köpek ise tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü.
TAVUK ETİ PARÇALARI BULUNDU
Mahalle sakinlerinin, bölgede 12 köpeği beslediklerini ve diğerlerinin de kayıp olduğunu belirtmesi üzerine çevrede araştırma yapıldı. Köpekler bulunamazken, çevrede zehirli olduğu tahmin edilen tavuk eti parçalarına rastlandı. Jandarma, olayı soruştururken, mahalle sakinleri ise yapılanın 'canilik' olduğunu belirterek, tepki gösterdi.
'ZEHİRLENME OLDUĞU VETERİNERCE ONAYLANDI'
Mahalle sakinlerinden Hayregül Kıvrak, köpekleri beslemeye geldiği sırada durumu fark ettiğini belirterek, "Bunun üzerine durumu jandarma ve zabıta ekiplerine bildirdik. Köpeklerin 5'i telef olmuştu, 2'sini ise can çekişirken bulduk ve veterinere götürdük. Yetişkin köpeklerde de zehirlenme belirtileri vardı. Tutanak tutuldu. Zehirlenme olduğu veterinerce onaylandı. Bir düzine köpekten yarısı öldü. Köpekleri toplu halde öldürmek istedikleri aşikar maalesef" dedi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325