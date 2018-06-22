Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı, 2 kadın silahla vuruldu

BURSA'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada iki kadın, silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde akşam...

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı, 2 kadın silahla vuruldu
BURSA'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada iki kadın, silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim Mahallesi'nde gezerek uyuşturucu satan iki kişi ile mahallesi arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada çok sayıda mahalleli sokağa çıkarak uyuşturucu satıcılarının otomobiline taşlar ve sopalarla saldırdı. Bu esnada silahlarını çeken satıcıların çevreye rastgele açtığı ateşte, tartışmayı merak edip sokağa çıkan Sevda Doğan ve Zübeyde Şen'in vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil olarak ameliyata alınan yaralılardan Sevda Doğan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları ve çok sayıda mahalleli olay üzerine hastane bahçesine akın etti. Sık sık gerilimin yükseldiği hastanede özel harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi tedbir aldı. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan 2 şüphelinin ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325