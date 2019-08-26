Mahallelerinde uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kadını darbettiler

BURSA'da, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kadına tepki gösteren bir grup, gece sokağa çıktı. Gitmesini istedikleri kadını darbeden kalabalıktan bazıları da evini de taşladı. Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Mahalleden bir grup, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri H.Ç.'ye tepki gösterdi. Mahallede yaşayan diğer kişilerin de katılmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalleli tarafından darbedilen H.Ç. ile S.G., yalnız yaşayan kadına ait aynı apartmanın ikinci katındaki daireye sığındı. H.Ç.'nin oturduğu apartman önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, tepkilerini sürdürdü. Bu sırada bazı kişiler H.Ç.'ninin evine taş atıp, camlarını kırdı. Kalabalığın artması ve tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın çevresinde yoğun güvenlik alırken, kalabalığa dağılmaları uyarısı yaptı. Bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin da kalabalıktakilerle görüştü, dağılmalarını istedi. Kalabalığın dağılmasının ardından, yaralanan H.Ç. ile S.G., polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.