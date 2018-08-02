Mahallede yangın ve hırsız nöbeti

ANTALYA'nın Haşim İşcan Mahallesi'ndeki metruk binalarda çıkan yangınlar ve hırsızlık olayları nedeniyle mahalle sakinleri, nöbet tutmaya başladı.

Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi'ndeki ahşap metruk binalarda geçen ay 2 hafta arayla yangın çıktı. İlk yangında, 1306 Sokak'taki 3 ev zarar gördü. Evde bulunan yaşlı bir kadın son anda kurtarıldı. 30 Temmuz tarihinde de 1303 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Bitişiğindeki evleri tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Üst üste çıkan yangınlar mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Sokakların dar, otomobillerin gelişigüzel park edilmesinden dolayı, itfaiyenin gecikme ihtimaline karşı kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri, suyla doldurdukları kova, pet şişe ve bidonları evlerinin önünde hazır bulunduruyor. Mahalle sakinleri, metruk binaların kasıtlı yakıldığını iddia ederken, son aylarda artan hırsızlık olaylarından dolayı can ve mal güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Mahalle sakinleri, metruk binaların sit alanı içerisinde bulunduğunu belirterek, yıkılması için Anıtlar Kurulu'na başvurdu.

Yanan metruk evlerin birinin bitişiğindeki binada, kızı ve torunuyla oturan Naciye Kaya (72), yangın ve hırsızlık olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Evimizi yakıp terk etmemizi mi istiyorlar? Biz burayı terk etmeyiz. Biz burada rezillik çekiyoruz. Evimizde uyuyamıyoruz. Evimin önünde yangın çıkar korkusuyla hortumla nöbet tutuyorum. İki kez yangın çıktı. Üçüncü şansımız yok. Geçen yangında kızım ve torunumu aşağıya attım, 'Onlar kurtulsun, ben ölürsem öleyim' dedim. Böyle yaşanır mı? Şehrin göbeğindeyim. Bu kadar sahipsiz miyiz?" dedi.

5 kiloluk pet şişelerle evlerinin önünde nöbet tuttuklarını söyleyen Ayfer Kaya da "15 Temmuz'dan beri hiç uyku uyuyamıyoruz. Bu bir acizlik. Binama zarar verdiler. 90 kiloluk bacam gitti. Bunu kim karşılayacak?" diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ercan Çapar ise yaklaşık 2 yıl önce mahallede aynı şekilde yangın çıktığını belirterek, "Geçen 15 Temmuz'da tekrar yandı. Hatta yaktırıldığını düşünüyoruz. Önlem alınmadığı için 2 hafta sonra tekrar yangın çıktı. Biz sürekli yangınlarla yaşamak zorunda kaldık" dedi. Gülay Çapar da yangının evlerine sıçramasına 1 metre kaldığını, bebekleri olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise geçen ay 2 yangın yaşandığını kaydedip, şunları söyledi:

"Komşularım sokakta yangın çıkar, hırsızlık olur endişesi ile nöbet tutuyor. Ben de azalarımla nöbetteyim. Dün akşam metruk eve 2 kişi girmişti. Koşarak geldik ama gitmişlerdi. Bu insanlar evinden yurdundan oluyor. Dün Anıtlar Kurulu'na gittik. Kurul yıkmak için itfaiyeden rapor bekliyor. Artık çocuklarımız, yaşlılarımız korkarak yaşıyorlar. Güvenliğimiz yok diyerek imza toplandı. Bugün bu imzaları emniyete vereceğiz. Emniyetimiz inşallah güvenliğimizi sağlar. Çünkü bu insanlarla biz uğraşamıyoruz."



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