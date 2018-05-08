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Mahallede olayların çıkmasına neden olan tacizci tutuklandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, esnaf kadını taciz etmesinin ardından mahallede olayların çıkmasına neden olan Suriye uyruklu M.S.S., adli kontrolle serbest kalırken, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Darıca...

Mahallede olayların çıkmasına neden olan tacizci tutuklandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, esnaf kadını taciz etmesinin ardından mahallede olayların çıkmasına neden olan Suriye uyruklu M.S.S., adli kontrolle serbest kalırken, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.
Darıca Osmangazi Mahallesi'nde gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., geçen çarşamba günü, esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından dövüldü. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S., 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra geçen cuma günü ,kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.
Polis kavgaya müdahalede bulunurken, M.S.S. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.S.S. yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin ardından M.S.S. yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.S.S., çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı ve cezaevine konuldu.

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